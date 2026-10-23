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Euro STOXX 50-Performance im Fokus 23.10.2026 12:26:53

STOXX-Handel So performt der Euro STOXX 50 am Freitagmittag

STOXX-Handel So performt der Euro STOXX 50 am Freitagmittag

Am Mittag ziehen sich die Börsianer in Europa zurück.

Um 12:10 Uhr verliert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,61 Prozent auf 6 049,70 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,344 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,122 Prozent stärker bei 6 094,43 Punkten in den Handel, nach 6 087,01 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 097,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 039,48 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 2,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 299,82 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2026, einen Stand von 6 210,17 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 5 668,33 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,41 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 3,08 Prozent auf 27,25 EUR), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 026,00 EUR), BMW (+ 0,94 Prozent auf 58,02 EUR), BASF (+ 0,74 Prozent auf 52,76 EUR) und Siemens (+ 0,06 Prozent auf 255,85 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-2,71 Prozent auf 25,47 EUR), Deutsche Börse (-2,65 Prozent auf 308,80 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,81 Prozent auf 5,76 EUR), adidas (-1,79 Prozent auf 156,15 EUR) und Allianz (-1,62 Prozent auf 425,60 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 928 211 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 575,737 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,08 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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