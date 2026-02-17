Allianz Aktie

Index-Performance 17.02.2026 12:27:35

STOXX-Handel So performt der Euro STOXX 50 am Mittag

Der Euro STOXX 50 kommt am Mittag nicht vom Fleck.

Am Dienstag fällt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,15 Prozent auf 5 969,62 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,049 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,058 Prozent tiefer bei 5 975,43 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 978,88 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5 994,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 967,14 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 6 029,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 17.11.2025, mit 5 640,94 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 17.02.2025, bei 5 519,83 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,04 Prozent zu Buche. Bei 6 099,07 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 780,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 2,09 Prozent auf 46,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,51 Prozent auf 538,80 EUR), Enel (+ 1,43 Prozent auf 9,32 EUR), Allianz (+ 1,08 Prozent auf 373,20 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,90 Prozent auf 5,71 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,44 Prozent auf 1 580,50 EUR), Siemens Energy (-1,71 Prozent auf 160,60 EUR), Airbus SE (-1,65 Prozent auf 193,86 EUR), Infineon (-0,94 Prozent auf 42,81 EUR) und Siemens (-0,74 Prozent auf 233,20 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 950 898 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 463,183 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

