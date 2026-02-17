Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Index-Performance
|
17.02.2026 12:27:35
STOXX-Handel So performt der Euro STOXX 50 am Mittag
Am Dienstag fällt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,15 Prozent auf 5 969,62 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,049 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,058 Prozent tiefer bei 5 975,43 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 978,88 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5 994,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 967,14 Punkten lag.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 6 029,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 17.11.2025, mit 5 640,94 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 17.02.2025, bei 5 519,83 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,04 Prozent zu Buche. Bei 6 099,07 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 780,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 2,09 Prozent auf 46,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,51 Prozent auf 538,80 EUR), Enel (+ 1,43 Prozent auf 9,32 EUR), Allianz (+ 1,08 Prozent auf 373,20 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,90 Prozent auf 5,71 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,44 Prozent auf 1 580,50 EUR), Siemens Energy (-1,71 Prozent auf 160,60 EUR), Airbus SE (-1,65 Prozent auf 193,86 EUR), Infineon (-0,94 Prozent auf 42,81 EUR) und Siemens (-0,74 Prozent auf 233,20 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 950 898 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 463,183 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Allianz
|
17.02.26
|STOXX-Handel So performt der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
16.02.26
|ANALYSE-FLASH: RBC startet Allianz mit 'Sector Perform' - Ziel 405 Euro (dpa-AFX)
|
16.02.26
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
16.02.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
16.02.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
16.02.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
16.02.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)