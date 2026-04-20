Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Kursentwicklung im Fokus
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20.04.2026 12:26:57
STOXX-Handel So steht der Euro STOXX 50 aktuell
Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 1,33 Prozent tiefer bei 5 977,08 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,072 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 1,12 Prozent tiefer bei 5 990,12 Punkten in den Montagshandel, nach 6 057,71 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 994,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 965,49 Einheiten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 501,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 892,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 935,34 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,17 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 2,78 Prozent auf 22,39 EUR), Deutsche Börse (+ 1,19 Prozent auf 264,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,57) Prozent auf 568,00 EUR), Enel (+ 0,46 Prozent auf 9,74 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,03 Prozent auf 29,60 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil UniCredit (-4,78 Prozent auf 68,54 EUR), SAP SE (-3,48 Prozent auf 150,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,59 Prozent auf 90,30 EUR), Deutsche Bank (-2,51 Prozent auf 28,19 EUR) und Siemens Energy (-2,30 Prozent auf 168,10 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1 601 485 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 479,460 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,52 zu Buche schlagen. Mit 7,42 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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