National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|Kursentwicklung im Fokus
|
18.02.2026 12:27:27
STOXX-Handel: So steht der STOXX 50 aktuell
Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,06 Prozent stärker bei 5 234,51 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,175 Prozent auf 5 188,86 Punkte an der Kurstafel, nach 5 179,78 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 239,27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 188,86 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 127,82 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 4 714,79 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 18.02.2025, den Stand von 4 740,79 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,59 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 239,27 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 4,62 Prozent auf 246,65 EUR), HSBC (+ 2,22 Prozent auf 12,98 GBP), Rolls-Royce (+ 2,19 Prozent auf 13,25 GBP), Rheinmetall (+ 2,11 Prozent auf 1 645,50 EUR) und GSK (+ 1,72 Prozent auf 22,77 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil RELX (-2,16 Prozent auf 21,77 GBP), Diageo (-2,09 Prozent auf 17,59 GBP), Richemont (-0,66 Prozent auf 157,65 CHF), Unilever (-0,59 Prozent auf 53,81 GBP) und National Grid (-0,40 Prozent auf 13,71 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 4 021 086 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 463,183 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf
2026 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17:58
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
16:01
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
16:01
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
18.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|11.02.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.02.26
|BP Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.02.26
|BP Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|10.02.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|BP Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 230,20
|-1,11%
|BNP Paribas S.A.
|93,18
|-1,74%
|BP plc (British Petrol)
|5,47
|0,85%
|Diageo plc
|20,40
|0,49%
|GSK PLC Registered Shs
|25,19
|-2,10%
|HSBC Holdings plc
|14,62
|-1,88%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,75
|-1,51%
|National Grid plc
|15,20
|-1,94%
|Novartis AG
|138,55
|-0,89%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|26,00
|0,39%
|Rheinmetall AG
|1 732,50
|2,33%
|Richemont
|174,10
|-0,60%
|Rolls-Royce Plc
|15,24
|-0,52%
|Siemens AG
|240,20
|-1,64%
|Unilever PLC
|61,01
|-0,78%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 212,01
|-0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.