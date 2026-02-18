STOXX-Handel: So steht der STOXX 50 aktuell

Derzeit wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,06 Prozent stärker bei 5 234,51 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,175 Prozent auf 5 188,86 Punkte an der Kurstafel, nach 5 179,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 239,27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 188,86 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 127,82 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 4 714,79 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 18.02.2025, den Stand von 4 740,79 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,59 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 239,27 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 4,62 Prozent auf 246,65 EUR), HSBC (+ 2,22 Prozent auf 12,98 GBP), Rolls-Royce (+ 2,19 Prozent auf 13,25 GBP), Rheinmetall (+ 2,11 Prozent auf 1 645,50 EUR) und GSK (+ 1,72 Prozent auf 22,77 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil RELX (-2,16 Prozent auf 21,77 GBP), Diageo (-2,09 Prozent auf 17,59 GBP), Richemont (-0,66 Prozent auf 157,65 CHF), Unilever (-0,59 Prozent auf 53,81 GBP) und National Grid (-0,40 Prozent auf 13,71 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 4 021 086 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 463,183 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

2026 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

