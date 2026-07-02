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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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Index im Blick 02.07.2026 12:27:33

STOXX-Handel: STOXX 50 am Donnerstagmittag stärker

STOXX-Handel: STOXX 50 am Donnerstagmittag stärker

Für den STOXX 50 geht es aktuell aufwärts.

Um 12:09 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,42 Prozent stärker bei 5 397,42 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,029 Prozent leichter bei 5 373,24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 374,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5 361,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 401,07 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 0,991 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 189,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 4 967,21 Punkten berechnet. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 02.07.2025, den Stand von 4 473,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,88 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 426,90 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,18 Prozent auf 1 084,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,76 Prozent auf 24,96 EUR), UniCredit (+ 2,22 Prozent auf 80,50 EUR), UBS (+ 1,91 Prozent auf 41,03 CHF) und BAT (+ 1,81 Prozent auf 46,18 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen RELX (-2,29 Prozent auf 23,06 GBP), Siemens Energy (-1,89 Prozent auf 160,26 EUR), Rio Tinto (-1,51 Prozent auf 69,90 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,42 Prozent auf 84,96 CHF) und SAP SE (-1,02 Prozent auf 139,44 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 5 670 081 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 663,459 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,23 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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