Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|STOXX-Handel im Fokus
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23.10.2026 12:26:53
STOXX-Handel STOXX 50 am Mittag im Minus
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,77 Prozent leichter bei 5 307,14 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,123 Prozent auf 5 354,69 Punkte an der Kurstafel, nach 5 348,11 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 302,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 354,69 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 352,67 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 377,33 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 23.10.2025, mit 4 786,47 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,06 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 2,16 Prozent auf 6,25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,80 Prozent auf 39,59 GBP), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 026,00 EUR), Siemens (+ 0,06 Prozent auf 255,85 EUR) und Unilever (-0,07 Prozent auf 49,72 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rolls-Royce (-5,81 Prozent auf 11,86 GBP), Richemont (-4,49 Prozent auf 164,70 CHF), Deutsche Telekom (-2,71 Prozent auf 25,47 EUR), AstraZeneca (-2,10 Prozent auf 127,08 GBP) und Intesa Sanpaolo (-1,81 Prozent auf 5,76 EUR).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Rolls-Royce-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 8 129 611 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 575,737 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Die BP-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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