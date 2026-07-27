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STOXX 50 im Blick 27.07.2026 12:26:48

STOXX-Handel: STOXX 50 am Montagmittag in Grün

STOXX-Handel: STOXX 50 am Montagmittag in Grün

Der STOXX 50 notiert derzeit im Plus.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,88 Prozent fester bei 5 476,89 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,088 Prozent auf 5 433,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5 429,15 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 433,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 480,82 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 5 342,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, wies der STOXX 50 5 040,09 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 510,26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 10,48 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 4,84 Prozent auf 146,98 EUR), RELX (+ 3,78 Prozent auf 26,65 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,64 Prozent auf 89,18 GBP), Rolls-Royce (+ 1,57 Prozent auf 14,38 GBP) und UBS (+ 1,56 Prozent auf 42,97 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-3,68 Prozent auf 5,28 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,86 Prozent auf 32,44 GBP), Nestlé (-1,39 Prozent auf 79,55 CHF), National Grid (-0,67 Prozent auf 12,29 GBP) und BAT (-0,50 Prozent auf 45,49 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 7 899 545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 602,408 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 6,76 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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BAT PLC (British American Tobacco) 53,26 -0,52% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,17 -3,47% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,49 0,92% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 104,40 2,30% London Stock Exchange (LSE)
National Grid plc 14,36 -1,07% National Grid plc
Nestlé SA (Nestle) 85,64 -0,94% Nestlé SA (Nestle)
Prosus N.V. 37,93 3,68% Prosus N.V.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 31,34 3,91% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rolls-Royce Plc 16,85 1,76% Rolls-Royce Plc
SAP SE 147,76 5,29% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 37,95 -2,18% Shell (ex Royal Dutch Shell)
UBS 46,33 2,00% UBS

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