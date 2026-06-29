National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|STOXX 50 aktuell
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29.06.2026 15:58:45
STOXX-Handel: STOXX 50 am Nachmittag mit Zuschlägen
Um 15:41 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,32 Prozent stärker bei 5 359,64 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,040 Prozent stärker bei 5 344,47 Punkten in den Handel, nach 5 342,32 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 329,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 360,24 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 29.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 190,62 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 807,93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 472,14 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,12 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 386,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 2,81 Prozent auf 973,20 EUR), SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 137,66 EUR), Richemont (+ 1,26 Prozent auf 189,15 CHF), Siemens Energy (+ 1,23 Prozent auf 155,82 EUR) und BP (+ 0,92 Prozent auf 4,74 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Deutsche Telekom (-2,29 Prozent auf 25,65 EUR), Unilever (-0,95 Prozent auf 45,57 GBP), BAT (-0,86 Prozent auf 47,10 GBP), Intesa Sanpaolo (-0,69 Prozent auf 5,91 EUR) und UniCredit (-0,56 Prozent auf 76,20 EUR).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 11 630 135 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 608,267 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick
Die BP-Aktie präsentiert mit 6,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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