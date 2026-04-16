London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
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16.04.2026 09:29:00
STOXX-Handel: STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu
Am Donnerstag verbucht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 5 116,60 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 5 102,55 Punkte an der Kurstafel, nach 5 101,84 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 119,51 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 102,55 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,340 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, notierte der STOXX 50 bei 4 996,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 127,82 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 16.04.2025, den Stand von 4 243,31 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,22 Prozent aufwärts. Bei 5 315,22 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 2,21 Prozent auf 74,03 GBP), SAP SE (+ 0,79 Prozent auf 147,70 EUR), BP (+ 0,60 Prozent auf 5,66 GBP), Airbus SE (+ 0,57 Prozent auf 172,58 EUR) und Siemens Energy (+ 0,54 Prozent auf 170,24 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Deutsche Telekom (-1,72 Prozent auf 28,06 EUR), BAT (-0,88 Prozent auf 41,62 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,84 Prozent auf 91,72 GBP), Rheinmetall (-0,63 Prozent auf 1 505,60 EUR) und RELX (-0,51 Prozent auf 26,22 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 261 062 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 494,954 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,82 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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