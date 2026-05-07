STOXX-Handel STOXX 50 beendet den Handel im Minus

Der STOXX 50 zeigte sich heute im Minus.

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel schlussendlich um 1,07 Prozent schwächer bei 5 118,20 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,050 Prozent fester bei 5 175,93 Punkten, nach 5 173,34 Punkten am Vortag.

Bei 5 190,83 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 114,24 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 0,897 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, lag der STOXX 50 bei 4 906,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 5 130,92 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, bei 4 435,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,25 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 1,83 Prozent auf 158,60 CHF), SAP SE (+ 1,38 Prozent auf 151,38 EUR), Novo Nordisk (+ 0,85 Prozent auf 295,50 DKK), UniCredit (+ 0,66 Prozent auf 71,40 EUR) und Deutsche Telekom (-0,43 Prozent auf 27,70 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-6,94 Prozent auf 1 341,60 EUR), RELX (-6,21 Prozent auf 24,62 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,88 Prozent auf 31,19 GBP), Siemens Energy (-2,78 Prozent auf 180,68 EUR) und Airbus SE (-2,65 Prozent auf 183,54 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 29 840 116 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 473,679 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at