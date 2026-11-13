STOXX-Handel STOXX 50 beginnt die Freitagssitzung im Minus

Der STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am Freitag nicht halten.

Am Freitag steht der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,30 Prozent im Minus bei 5 505,96 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,089 Prozent schwächer bei 5 517,36 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 522,26 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 500,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 517,36 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,52 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 5 315,67 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Stand von 5 527,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der STOXX 50 bei 4 849,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 11,07 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 1,25 Prozent auf 5,74 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,06 Prozent auf 37,04 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,61 Prozent auf 589,40 EUR), Allianz (+ 0,59 Prozent auf 475,20 EUR) und SAP SE (+ 0,59 Prozent auf 213,80 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Richemont (-6,95 Prozent auf 163,90 CHF), Rheinmetall (-1,89 Prozent auf 758,00 EUR), Siemens (-1,54 Prozent auf 277,35 EUR), Rolls-Royce (-1,46 Prozent auf 13,50 GBP) und Airbus SE (-1,10 Prozent auf 206,00 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 016 206 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 541,050 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie präsentiert mit 5,23 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at