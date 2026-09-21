Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Index-Performance im Fokus
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21.09.2026 09:28:49
STOXX-Handel: STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
Am Montag tendiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,66 Prozent stärker bei 5 344,08 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,041 Prozent auf 5 311,03 Punkte an der Kurstafel, nach 5 308,86 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 350,33 Punkte, das Tagestief hingegen 5 311,03 Zähler.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 5 489,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 5 325,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 596,94 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,81 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.
Tops und Flops im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,00 Prozent auf 81,62 CHF), Barclays (+ 1,95 Prozent auf 4,71 GBP), Siemens (+ 1,84 Prozent auf 268,85 EUR), Rolls-Royce (+ 1,57 Prozent auf 14,73 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 1,48 Prozent auf 6,78 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen BP (-1,45 Prozent auf 5,51 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,83 Prozent auf 35,10 GBP), RELX (-0,68 Prozent auf 24,82 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,55 Prozent auf 503,00 EUR) und BAT (-0,55 Prozent auf 41,73 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 692 568 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 557,314 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien
In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,65 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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