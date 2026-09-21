Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Index-Performance im Fokus 21.09.2026 09:28:49

STOXX-Handel: STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

STOXX-Handel: STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Der STOXX 50 hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Montag tendiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,66 Prozent stärker bei 5 344,08 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,041 Prozent auf 5 311,03 Punkte an der Kurstafel, nach 5 308,86 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 350,33 Punkte, das Tagestief hingegen 5 311,03 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 5 489,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 5 325,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 596,94 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,81 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,00 Prozent auf 81,62 CHF), Barclays (+ 1,95 Prozent auf 4,71 GBP), Siemens (+ 1,84 Prozent auf 268,85 EUR), Rolls-Royce (+ 1,57 Prozent auf 14,73 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 1,48 Prozent auf 6,78 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen BP (-1,45 Prozent auf 5,51 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,83 Prozent auf 35,10 GBP), RELX (-0,68 Prozent auf 24,82 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,55 Prozent auf 503,00 EUR) und BAT (-0,55 Prozent auf 41,73 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 692 568 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 557,314 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,65 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 86,72 2,53% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 485,40 2,13% ASML NV
Barclays plc 5,53 1,94% Barclays plc
BAT PLC (British American Tobacco) 48,90 0,35% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,42 -0,77% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,78 1,56% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 503,40 -0,47% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Novartis AG 122,20 0,15% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,06 -0,62% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rolls-Royce Plc 17,20 2,07% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 41,12 0,09% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 269,85 2,02% Siemens AG

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STOXX 50 5 349,12 0,76%

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