STOXX-Handel STOXX 50 fällt zum Handelsstart

So bewegt sich der STOXX 50 am Morgen.

Um 09:12 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,62 Prozent tiefer bei 3 982,06 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,048 Prozent auf 4 005,17 Punkte an der Kurstafel, nach 4 007,10 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 979,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 4 005,17 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,860 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 21.08.2023, den Wert von 3 893,92 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 21.06.2023, bei 3 967,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.09.2022, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 458,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 8,04 Prozent nach oben. Bei 4 089,95 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Prosus (-2,83 Prozent auf 27,95 EUR), Rio Tinto (-1,65 Prozent auf 51,97 GBP), Glencore (-1,56 Prozent auf 4,57 GBP), Airbus SE (ex EADS) (-1,39 Prozent auf 127,90 EUR) und BASF (-1,35 Prozent auf 45,07 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. 564 713 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 388,795 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

2023 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

