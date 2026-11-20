Der STOXX 50 notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,96 Prozent auf 5 238,07 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,609 Prozent auf 5 256,50 Punkte an der Kurstafel, nach 5 288,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 232,31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 256,50 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 5,21 Prozent nach unten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 20.10.2026, den Wert von 5 347,95 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Wert von 5 460,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 732,23 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,67 Prozent zu Buche. 5 572,96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit BAT (+ 1,61 Prozent auf 44,17 GBP), Unilever (+ 1,37 Prozent auf 48,50 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,31 Prozent auf 26,38 EUR), Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 85,44 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,15 Prozent auf 581,40 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-4,10 Prozent auf 121,50 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,22 Prozent auf 66,02 CHF), Siemens (-2,92 Prozent auf 259,10 EUR), Rolls-Royce (-2,59 Prozent auf 12,92 GBP) und Airbus SE (-2,25 Prozent auf 193,76 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 426 805 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 485,935 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at