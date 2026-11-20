Stoxx Europe 50
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|STOXX 50-Performance im Blick
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20.11.2026 09:29:04
STOXX-Handel STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach
Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,96 Prozent auf 5 238,07 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,609 Prozent auf 5 256,50 Punkte an der Kurstafel, nach 5 288,69 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 232,31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 256,50 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 5,21 Prozent nach unten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 20.10.2026, den Wert von 5 347,95 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Wert von 5 460,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 732,23 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,67 Prozent zu Buche. 5 572,96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit BAT (+ 1,61 Prozent auf 44,17 GBP), Unilever (+ 1,37 Prozent auf 48,50 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,31 Prozent auf 26,38 EUR), Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 85,44 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,15 Prozent auf 581,40 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-4,10 Prozent auf 121,50 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,22 Prozent auf 66,02 CHF), Siemens (-2,92 Prozent auf 259,10 EUR), Rolls-Royce (-2,59 Prozent auf 12,92 GBP) und Airbus SE (-2,25 Prozent auf 193,76 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im STOXX 50 ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 426 805 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 485,935 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
2026 verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|70,30
|-3,17%
|Airbus SE
|189,40
|-3,73%
|ASML NV
|1 171,00
|-5,94%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|52,30
|0,54%
|BP plc (British Petrol)
|6,53
|-0,53%
|Deutsche Telekom AG
|26,18
|0,65%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,91
|-2,12%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|576,80
|0,56%
|Nestlé SA (Nestle)
|92,53
|1,63%
|Rolls-Royce Plc
|15,09
|-2,94%
|Siemens AG
|254,10
|-3,82%
|Siemens Energy AG
|117,72
|-5,43%
|UBS
|39,93
|-3,04%
|Unilever PLC
|58,23
|1,25%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 186,16
|-1,94%
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