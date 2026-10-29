STOXX-Handel: STOXX 50 legt am Mittag zu

Der STOXX 50 befindet sich derzeit im Aufwind.

Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,61 Prozent auf 5 401,03 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,051 Prozent auf 5 371,18 Punkte an der Kurstafel, nach 5 368,46 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 371,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5 405,97 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 359,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5 412,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 787,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,95 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Airbus SE (+ 3,10 Prozent auf 197,96 EUR), Novartis (+ 3,05 Prozent auf 133,16 CHF), Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 1 042,60 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,87 Prozent auf 40,70 GBP) und Deutsche Telekom (+ 2,27 Prozent auf 25,71 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Intesa Sanpaolo (-1,80 Prozent auf 5,91 EUR), SAP SE (-1,33 Prozent auf 208,40 EUR), GSK (-1,09 Prozent auf 18,12 GBP), Enel (-0,36 Prozent auf 9,29 EUR) und Rio Tinto (-0,17 Prozent auf 63,82 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 4 629 301 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 574,119 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,21 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at