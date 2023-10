STOXX-Handel: STOXX 50 legt am Montagnachmittag zu

Am Montag legt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,54 Prozent auf 3 804,30 Punkte zu. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,204 Prozent stärker bei 3 791,45 Punkten, nach 3 783,73 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 791,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3 819,40 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 919,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, lag der STOXX 50 bei 4 038,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 525,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 3,22 Prozent nach oben. Bei 4 089,95 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 3 658,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Enel (+ 2,06 Prozent auf 5,88 EUR), Diageo (+ 1,74 Prozent auf 30,78 GBP), BAT (+ 1,73 Prozent auf 24,45 GBP), Roche (+ 1,72 Prozent auf 241,85 CHF) und Reckitt Benckiser (+ 1,50 Prozent auf 55,34 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil HSBC (-2,41 Prozent auf 5,87 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,41 Prozent auf 55,42 EUR), BP (-1,07 Prozent auf 5,25 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,27 Prozent auf 29,88 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,04 Prozent auf 36,51 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 12 006 514 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 395,601 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,33 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at