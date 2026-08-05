BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Index-Performance
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05.08.2026 17:58:45
STOXX-Handel STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein
Schlussendlich ging der STOXX 50 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 5 500,16 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,035 Prozent auf 5 503,87 Punkte an der Kurstafel, nach 5 505,78 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 529,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 485,34 Einheiten.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,919 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 479,52 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 5 048,97 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 4 427,10 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,95 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 529,45 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 2,71 Prozent auf 75,11 GBP), Rolls-Royce (+ 2,68 Prozent auf 15,70 GBP), AstraZeneca (+ 2,52 Prozent auf 120,36 GBP), Roche (+ 1,96 Prozent auf 364,70 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,51 Prozent auf 86,28 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen HSBC (-4,67 Prozent auf 15,11 GBP), Novo Nordisk (-4,32 Prozent auf 294,30 DKK), BP (-1,92 Prozent auf 5,15 GBP), Deutsche Telekom (-1,54 Prozent auf 27,42 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,23 Prozent auf 32,81 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 34 944 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 547,139 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,77 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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