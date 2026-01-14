STOXX-Handel: STOXX 50 letztendlich im Aufwind

Heute hielten sich die Börsianer in Europa zurück.

Der STOXX 50 ging nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 5 118,19 Punkten aus dem Mittwochshandel. In den Handel ging der STOXX 50 0,069 Prozent schwächer bei 5 110,19 Punkten, nach 5 113,70 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 110,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 134,68 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,709 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 4 814,15 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 14.10.2025, den Stand von 4 703,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, lag der STOXX 50 bei 4 344,92 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit AstraZeneca (+ 2,41 Prozent auf 143,46 GBP), Rio Tinto (+ 2,27 Prozent auf 63,55 GBP), Novartis (+ 2,13) Prozent auf 116,06 CHF), Nestlé (+ 1,80 Prozent auf 76,55 CHF) und Diageo (+ 1,65 Prozent auf 16,92 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-3,44 Prozent auf 206,10 EUR), Rolls-Royce (-2,30 Prozent auf 12,75 GBP), Airbus SE (-2,16 Prozent auf 215,50 EUR), Novo Nordisk (-1,32 Prozent auf 378,25 DKK) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,12 Prozent auf 60,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30 858 675 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 421,090 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,55 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at