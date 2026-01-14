SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|STOXX 50-Performance im Blick
|
14.01.2026 17:58:39
STOXX-Handel: STOXX 50 letztendlich im Aufwind
Der STOXX 50 ging nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 5 118,19 Punkten aus dem Mittwochshandel. In den Handel ging der STOXX 50 0,069 Prozent schwächer bei 5 110,19 Punkten, nach 5 113,70 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 110,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 134,68 Einheiten.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,709 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 4 814,15 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 14.10.2025, den Stand von 4 703,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, lag der STOXX 50 bei 4 344,92 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit AstraZeneca (+ 2,41 Prozent auf 143,46 GBP), Rio Tinto (+ 2,27 Prozent auf 63,55 GBP), Novartis (+ 2,13) Prozent auf 116,06 CHF), Nestlé (+ 1,80 Prozent auf 76,55 CHF) und Diageo (+ 1,65 Prozent auf 16,92 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-3,44 Prozent auf 206,10 EUR), Rolls-Royce (-2,30 Prozent auf 12,75 GBP), Airbus SE (-2,16 Prozent auf 215,50 EUR), Novo Nordisk (-1,32 Prozent auf 378,25 DKK) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,12 Prozent auf 60,20 CHF).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30 858 675 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 421,090 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,55 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
15.01.26