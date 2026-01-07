Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|STOXX 50 im Fokus
|
07.01.2026 17:59:06
STOXX-Handel STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone
Am Mittwoch verbuchte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0,32 Prozent auf 5 023,53 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,109 Prozent auf 5 034,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5 039,56 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5 012,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 039,88 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 1,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Wert von 4 815,39 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, bei 4 749,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 381,92 Punkten.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 4,85 Prozent auf 1 825,00 EUR), Siemens (+ 3,51 Prozent auf 256,25 EUR), SAP SE (+ 3,14 Prozent auf 208,40 EUR), Roche (+ 2,52 Prozent auf 338,20 CHF) und Airbus SE (+ 2,17 Prozent auf 213,85 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Diageo (-4,08 Prozent auf 15,77 GBP), Zurich Insurance (-3,30 Prozent auf 585,60 CHF), BP (-3,16 Prozent auf 4,18 GBP), Richemont (-2,81 Prozent auf 168,00 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (-2,33 Prozent auf 88,90 GBP).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 39 837 621 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 408,221 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der STOXX 50-Titel
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
