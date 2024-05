STOXX-Handel STOXX 50 letztendlich schwächer

Der STOXX 50 zeigte sich am Dienstagabend in Rot.

Am Dienstag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,69 Prozent tiefer bei 4 476,96 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,065 Prozent auf 4 505,31 Punkte an der Kurstafel, nach 4 508,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 513,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 469,48 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, einen Wert von 4 422,20 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 28.02.2024, bei 4 283,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 027,71 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,41 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 543,01 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Glencore (+ 1,04 Prozent auf 4,89 GBP), BP (+ 0,83 Prozent auf 4,87 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,41 Prozent auf 39,20 EUR), UniCredit (+ 0,19 Prozent auf 36,44 EUR) und Enel (+ 0,15 Prozent auf 6,66 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen RELX (-2,67 Prozent auf 34,26 GBP), Diageo (-2,38 Prozent auf 26,29 GBP), AstraZeneca (-2,18 Prozent auf 120,28 GBP), GSK (-1,94 Prozent auf 17,40 GBP) und SAP SE (-1,77 Prozent auf 177,22 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 28 808 606 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 549,370 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,67 erwartet. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at