STOXX-Handel STOXX 50 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,17 Prozent tiefer bei 5 091,43 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 5 100,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 099,96 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 090,37 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 100,15 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 2,32 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 972,97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 085,28 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 968,17 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,71 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 1,97 Prozent auf 5,74 GBP), National Grid (+ 1,37 Prozent auf 13,50 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,09 Prozent auf 34,38 GBP), GSK (+ 0,99 Prozent auf 21,46 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,69 Prozent auf 555,60 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil SAP SE (-2,18 Prozent auf 146,44 EUR), Siemens Energy (-1,80 Prozent auf 162,40 EUR), Rheinmetall (-1,50 Prozent auf 1 554,40 EUR), Airbus SE (-1,08 Prozent auf 173,52 EUR) und Deutsche Telekom (-0,86 Prozent auf 31,21 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 645 102 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 429,279 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,64 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at