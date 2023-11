STOXX-Handel: STOXX 50 mit Gewinnen

Um 15:42 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,63 Prozent höher bei 3 904,00 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,298 Prozent fester bei 3 852,81 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 841,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 852,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 905,72 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 2,97 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 02.10.2023, stand der STOXX 50 bei 3 886,47 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, bei 3 962,86 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 02.11.2022, den Wert von 3 560,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 5,92 Prozent zu Buche. Bei 4 089,95 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 3 658,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 3,81 Prozent auf 43,90 EUR), Richemont (+ 3,56 Prozent auf 110,60 CHF), Glencore (+ 3,22 Prozent auf 4,46 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,14 Prozent auf 37,92 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,73 Prozent auf 57,50 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen GSK (-2,30 Prozent auf 13,90 GBP), Novartis (-1,02 Prozent auf 84,34 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,47 Prozent auf 384,10 EUR), Roche (-0,19 Prozent auf 237,25 CHF) und Allianz (-0,04 Prozent auf 224,15 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 11 451 158 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 405,630 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,73 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at