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STOXX 50 im Blick 26.08.2026 15:58:41

STOXX-Handel: STOXX 50 nachmittags im Aufwind

STOXX-Handel: STOXX 50 nachmittags im Aufwind

Der STOXX 50 performt aktuell positiv.

Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,24 Prozent fester bei 5 509,81 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,057 Prozent auf 5 499,73 Punkte an der Kurstafel, nach 5 496,59 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 512,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5 489,99 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,499 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 5 429,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 216,84 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Wert von 4 562,45 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,15 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,58 Prozent auf 1 147,00 EUR), UniCredit (+ 2,48 Prozent auf 86,00 EUR), Airbus SE (+ 2,03 Prozent auf 208,75 EUR), Richemont (+ 1,92 Prozent auf 190,65 CHF) und UBS (+ 1,69 Prozent auf 43,95 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen SAP SE (-2,15 Prozent auf 181,48 EUR), AstraZeneca (-1,92 Prozent auf 122,36 GBP), Roche (-1,58 Prozent auf 367,90 CHF), BP (-1,40 Prozent auf 5,21 GBP) und Novartis (-0,92 Prozent auf 127,16 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 357 697 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 574,196 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die BP-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 495,20 0,09% ASML NV
AstraZeneca PLC 142,60 -1,66% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 6,09 -1,22% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,83 -1,13% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 135,44 -1,15% Novartis AG
Prosus N.V. 38,14 0,07% Prosus N.V.
Rheinmetall AG 1 145,80 2,49% Rheinmetall AG
Richemont 203,00 1,83% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 392,45 -1,39% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SAP SE 180,60 -1,68% SAP SE
UBS 46,69 1,04% UBS
UniCredit S.p.A. 85,93 2,08% UniCredit S.p.A.

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