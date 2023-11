STOXX-Handel: STOXX 50 nachmittags im Plus

Am Freitag geht es im STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,18 Prozent auf 3 976,73 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,052 Prozent auf 3 967,34 Punkte an der Kurstafel, nach 3 969,39 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 3 979,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 964,95 Punkten lag.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,921 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 24.10.2023, bei 3 843,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 924,37 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.11.2022, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 766,05 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 7,90 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 089,95 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 2,03 Prozent auf 44,70 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,98 Prozent auf 41,59 EUR), Siemens (+ 0,80 Prozent auf 150,84 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,68 Prozent auf 34,12 CHF) und BP (+ 0,53 Prozent auf 4,76 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Richemont (-1,85 Prozent auf 111,45 CHF), Glencore (-1,25 Prozent auf 4,44 GBP), SAP SE (-1,05 Prozent auf 141,00 EUR), Bayer (-0,91 Prozent auf 32,65 EUR) und HSBC (-0,75 Prozent auf 6,07 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5 712 724 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 420,213 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

2023 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at