STOXX-Handel: STOXX 50 notiert am Dienstagmittag im Plus

Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,37 Prozent auf 4 818,18 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,098 Prozent auf 4 795,89 Punkte an der Kurstafel, nach 4 800,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 818,42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 792,79 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 4 754,45 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, bei 4 509,93 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 02.12.2024, einen Wert von 4 364,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 11,05 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten registriert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 2,47 Prozent auf 65,63 EUR), Siemens (+ 1,44 Prozent auf 229,45 EUR), Roche (+ 1,42 Prozent auf 313,40 CHF), Rolls-Royce (+ 1,16 Prozent auf 10,49 GBP) und GSK (+ 1,10 Prozent auf 18,20 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-0,53 Prozent auf 207,80 EUR), AstraZeneca (-0,52 Prozent auf 137,64 GBP), Airbus SE (-0,21 Prozent auf 192,18 EUR), Rio Tinto (-0,16 Prozent auf 54,56 GBP) und Rheinmetall (-0,14 Prozent auf 1 446,00 EUR) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 2 723 387 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 350,159 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,19 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at