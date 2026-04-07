AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|STOXX 50-Performance im Blick
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07.04.2026 15:58:49
STOXX-Handel STOXX 50 notiert im Minus
Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,90 Prozent tiefer bei 4 922,60 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,180 Prozent auf 4 976,14 Punkte an der Kurstafel, nach 4 967,21 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 922,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 997,70 Punkten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 991,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 022,74 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, bei 4 026,88 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,697 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Intesa Sanpaolo (+ 1,72 Prozent auf 5,39 EUR), BAT (+ 1,11 Prozent auf 44,56 GBP), BP (+ 0,90 Prozent auf 5,97 GBP), Nestlé (+ 0,80 Prozent auf 79,00 CHF) und Unilever (+ 0,77 Prozent auf 42,05 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rolls-Royce (-3,54 Prozent auf 11,46 GBP), GSK (-2,71 Prozent auf 20,86 GBP), Novartis (-2,42 Prozent auf 120,22 CHF), Rheinmetall (-2,40 Prozent auf 1 532,80 EUR) und AstraZeneca (-2,30 Prozent auf 149,64 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 15 330 627 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 447,470 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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