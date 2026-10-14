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Index-Bewegung 14.10.2026 12:27:16

STOXX-Handel: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester

STOXX-Handel: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Mittwoch.

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,61 Prozent fester bei 5 348,36 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 5 316,43 Punkte an der Kurstafel, nach 5 315,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 316,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 351,36 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,670 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 5 319,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 377,65 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 703,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,89 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,00 Prozent auf 982,00 EUR), Richemont (+ 1,35 Prozent auf 173,20 CHF), Rolls-Royce (+ 1,33 Prozent auf 13,64 GBP), Novartis (+ 1,27 Prozent auf 120,82 CHF) und Roche (+ 1,20 Prozent auf 364,10 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-0,62 Prozent auf 142,18 EUR), HSBC (-0,42 Prozent auf 14,25 GBP), Rio Tinto (-0,34 Prozent auf 69,73 GBP), UniCredit (-0,25 Prozent auf 76,98 EUR) und BP (-0,18 Prozent auf 6,09 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 4 468 499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 607,342 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,55 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,15 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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BP plc (British Petrol) 7,27 1,01% BP plc (British Petrol)
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Novartis AG 131,64 3,36% Novartis AG
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 396,00 2,48% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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