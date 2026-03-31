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STOXX 50-Kursentwicklung 31.03.2026 09:29:23

STOXX-Handel STOXX 50 sackt zum Start ab

STOXX-Handel STOXX 50 sackt zum Start ab

Der STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Um 09:12 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,11 Prozent schwächer bei 4 843,32 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 4 849,34 Punkte an der Kurstafel, nach 4 848,77 Punkten am Vortag.

Bei 4 854,74 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 843,32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 294,26 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 918,02 Punkten berechnet. Der STOXX 50 notierte am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 4 545,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,30 Prozent zurück. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 2,33 Prozent auf 88,02 GBP), SAP SE (+ 1,12 Prozent auf 148,66 EUR), RELX (+ 1,09 Prozent auf 24,96 GBP), UBS (+ 0,88 Prozent auf 29,82 CHF) und Novartis (+ 0,70 Prozent auf 120,66 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Rolls-Royce (-1,72 Prozent auf 10,88 GBP), Airbus SE (-0,84 Prozent auf 157,86 EUR), Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 1 398,00 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,68 Prozent auf 61,76 CHF) und Siemens (-0,66 Prozent auf 204,05 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 375 876 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 441,843 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,88 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,49 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Airbus SE 160,00 1,28% Airbus SE
ASML NV 1 100,60 0,57% ASML NV
BNP Paribas S.A. 81,78 1,59% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,91 0,67% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,15 1,26% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 101,00 3,06% London Stock Exchange (LSE)
Novartis AG 132,20 0,99% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 28,98 1,33% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 444,50 3,29% Rheinmetall AG
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SAP SE 148,30 1,19% SAP SE
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UBS 33,17 3,82% UBS
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STOXX 50 4 868,57 0,41%

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