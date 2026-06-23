BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Index-Performance im Fokus
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23.06.2026 09:29:30
STOXX-Handel STOXX 50 sackt zum Start des Dienstagshandels ab
Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,64 Prozent auf 5 318,81 Punkte zurück. In den Handel ging der STOXX 50 0,437 Prozent leichter bei 5 329,74 Punkten, nach 5 353,11 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5 304,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 329,74 Punkten lag.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 197,99 Punkte. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.03.2026, den Wert von 4 818,60 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, bei 4 429,05 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,30 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 368,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Roche (+ 1,48 Prozent auf 323,30 CHF), AstraZeneca (+ 1,23 Prozent auf 134,54 GBP), BAT (+ 1,15 Prozent auf 44,97 GBP), Novartis (+ 1,10 Prozent auf 121,60 CHF) und SAP SE (+ 0,92 Prozent auf 133,44 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-3,02 Prozent auf 164,04 EUR), Rio Tinto (-2,94 Prozent auf 72,92 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,94 Prozent auf 86,84 CHF), Siemens (-1,90 Prozent auf 273,70 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,20 Prozent auf 6,15 EUR).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 882 237 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 638,946 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,08 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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