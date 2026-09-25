Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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25.09.2026 17:58:47
STOXX-Handel: STOXX 50 schlussendlich in Grün
Zum Handelsschluss ging es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,20 Prozent nach oben auf 5 352,45 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 5 341,43 Punkte an der Kurstafel, nach 5 341,58 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 341,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 385,61 Einheiten.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,780 Prozent nach oben. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 5 496,59 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 5 374,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 569,38 Punkten auf.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,97 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UBS (+ 3,50 Prozent auf 40,80 CHF), UniCredit (+ 2,11 Prozent auf 84,06 EUR), Barclays (+ 1,60 Prozent auf 4,64 GBP), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 278,30 EUR) und AstraZeneca (+ 1,23 Prozent auf 125,52 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-2,33 Prozent auf 5,59 GBP), BAT (-1,48 Prozent auf 41,80 GBP), GSK (-1,39 Prozent auf 18,51 GBP), Nestlé (-0,99 Prozent auf 77,17 CHF) und Airbus SE (-0,95 Prozent auf 192,54 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 19 441 736 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 584,217 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,45 zu Buche schlagen. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,35 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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