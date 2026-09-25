Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 25.09.2026 17:58:47

STOXX-Handel: STOXX 50 schlussendlich in Grün

STOXX-Handel: STOXX 50 schlussendlich in Grün

Am Freitagabend agierten die Anleger in Europa vorsichtiger.

Zum Handelsschluss ging es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,20 Prozent nach oben auf 5 352,45 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 5 341,43 Punkte an der Kurstafel, nach 5 341,58 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 341,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 385,61 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,780 Prozent nach oben. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 5 496,59 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 5 374,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 569,38 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,97 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UBS (+ 3,50 Prozent auf 40,80 CHF), UniCredit (+ 2,11 Prozent auf 84,06 EUR), Barclays (+ 1,60 Prozent auf 4,64 GBP), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 278,30 EUR) und AstraZeneca (+ 1,23 Prozent auf 125,52 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-2,33 Prozent auf 5,59 GBP), BAT (-1,48 Prozent auf 41,80 GBP), GSK (-1,39 Prozent auf 18,51 GBP), Nestlé (-0,99 Prozent auf 77,17 CHF) und Airbus SE (-0,95 Prozent auf 192,54 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 19 441 736 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 584,217 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,45 zu Buche schlagen. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,35 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG

mehr Analysen
24.09.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 Siemens Kaufen DZ BANK
16.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
14.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
03.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 193,24 -0,99% Airbus SE
ASML NV 1 524,20 0,61% ASML NV
AstraZeneca PLC 145,75 0,80% AstraZeneca PLC
Barclays plc 5,43 1,48% Barclays plc
BAT PLC (British American Tobacco) 48,76 -0,87% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,42 -1,53% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 21,40 -1,79% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,81 0,74% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nestlé SA (Nestle) 81,96 -0,65% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 127,06 0,59% Novartis AG
Siemens AG 279,85 1,49% Siemens AG
UBS 43,44 2,07% UBS
UniCredit S.p.A. 84,31 1,93% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 353,40 0,22%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:22 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Leichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen