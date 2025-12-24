STOXX-Handel STOXX 50 verbucht Abschläge

Um 15:41 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,05 Prozent auf 4 892,31 Punkte zurück. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,067 Prozent fester bei 4 898,07 Punkten, nach 4 894,79 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 892,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 900,63 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,271 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 24.11.2025, bei 4 702,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.09.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 591,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 274,15 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12,76 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 902,83 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 0,25 Prozent auf 88,74 GBP), Diageo (+ 0,09 Prozent auf 15,90 GBP), HSBC (+ 0,02 Prozent auf 11,75 GBP), National Grid (-0,04 Prozent auf 11,38 GBP) und BAT (-0,09 Prozent auf 42,15 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rolls-Royce (-0,91 Prozent auf 11,50 GBP), GSK (-0,50 Prozent auf 18,06 GBP), AstraZeneca (-0,45 Prozent auf 136,74 GBP), BP (-0,39 Prozent auf 4,26 GBP) und Rio Tinto (-0,25 Prozent auf 59,82 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 882 058 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 347,291 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

2025 präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at