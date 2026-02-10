STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge

Aktuell halten sich die Anleger in Europa zurück.

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,06 Prozent fester bei 5 168,65 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,075 Prozent fester bei 5 169,47 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 165,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 153,41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 172,37 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 085,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 781,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 672,49 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,27 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 188,91 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten erreicht.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Diageo (+ 2,19 Prozent auf 17,94 GBP), AstraZeneca (+ 2,16 Prozent auf 141,88 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,40 Prozent auf 28,63 GBP), Richemont (+ 1,37 Prozent auf 158,90 CHF) und GSK (+ 1,23 Prozent auf 21,86 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BP (-4,34 Prozent auf 4,57 GBP), Zurich Insurance (-2,39 Prozent auf 556,60 CHF), Allianz (-2,25 Prozent auf 378,70 EUR), UniCredit (-1,88 Prozent auf 77,79 EUR) und BAT (-1,25 Prozent auf 44,00 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 19 166 757 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 462,718 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,23 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at