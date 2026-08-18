STOXX-Handel STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge

Schlussendlich bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,50 Prozent leichter bei 5 473,23 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,115 Prozent auf 5 494,22 Punkte an der Kurstafel, nach 5 500,53 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 463,34 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 495,19 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 385,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 068,47 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 18.08.2025, mit 4 560,60 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 10,41 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit RELX (+ 2,83 Prozent auf 25,40 GBP), BP (+ 2,68 Prozent auf 5,34 GBP), AstraZeneca (+ 2,13 Prozent auf 118,06 GBP), GSK (+ 1,97 Prozent auf 18,88 GBP) und National Grid (+ 1,81 Prozent auf 12,11 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-5,23 Prozent auf 154,28 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,94 Prozent auf 80,56 CHF), Siemens (-2,30 Prozent auf 275,80 EUR), Airbus SE (-2,10 Prozent auf 209,80 EUR) und Rolls-Royce (-1,66 Prozent auf 15,38 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 50 992 512 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 608,806 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at