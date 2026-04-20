WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

STOXX 50-Marktbericht 20.04.2026 09:29:16

STOXX-Handel STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Abschläge

STOXX-Handel STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Abschläge

Der STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Montagmorgen in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,98 Prozent auf 5 126,30 Punkte. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,933 Prozent schwächer bei 5 128,64 Punkten, nach 5 176,96 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 128,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 117,39 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 20.03.2026, einen Stand von 4 778,22 Punkten auf. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 20.01.2026, bei 5 027,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, mit 4 233,13 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,41 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 2,77 Prozent auf 5,56 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,39 Prozent auf 32,73 GBP), BAT (+ 1,18 Prozent auf 41,91 GBP), National Grid (+ 0,91 Prozent auf 12,86 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0,14 Prozent auf 29,63 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil UniCredit (-3,65 Prozent auf 69,35 EUR), Nestlé (-3,44 Prozent auf 76,30 CHF), Siemens Energy (-2,75 Prozent auf 167,32 EUR), SAP SE (-2,39 Prozent auf 152,50 EUR) und Rolls-Royce (-2,23 Prozent auf 12,81 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 1 576 629 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 479,460 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

15.04.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
18.03.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
18.03.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
