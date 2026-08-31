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STOXX 50 im Fokus 31.08.2026 15:58:30

STOXX-Handel STOXX 50 verliert nachmittags

STOXX-Handel STOXX 50 verliert nachmittags

Der STOXX 50 verliert aktuell an Wert.

Um 15:40 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,42 Prozent leichter bei 5 452,77 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,114 Prozent schwächer bei 5 469,80 Punkten, nach 5 476,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 451,27 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 474,13 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 454,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 190,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 554,67 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,00 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Intesa Sanpaolo (+ 0,69 Prozent auf 6,83 EUR), UniCredit (+ 0,59 Prozent auf 85,07 EUR), Nestlé (-0,06 Prozent auf 78,57 CHF), Enel (-0,11 Prozent auf 9,45 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,12 Prozent auf 517,40 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-4,37 Prozent auf 143,16 EUR), Rheinmetall (-2,36 Prozent auf 1 127,40 EUR), Airbus SE (-1,67 Prozent auf 199,76 EUR), Roche (-1,51 Prozent auf 353,30 CHF) und SAP SE (-0,98 Prozent auf 189,44 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 185 540 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 575,969 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ASML NV 1 460,20 -0,27% ASML NV
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Deutsche Telekom AG 28,37 -0,11% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,43 -0,17% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,81 0,50% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 519,00 0,31% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nestlé SA (Nestle) 83,75 0,06% Nestlé SA (Nestle)
Rheinmetall AG 1 120,80 -2,61% Rheinmetall AG
Richemont 206,90 0,00% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 376,58 -1,23% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SAP SE 190,44 -0,27% SAP SE
Siemens Energy AG 142,86 -4,00% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 84,70 0,20% UniCredit S.p.A.

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