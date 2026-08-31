BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|STOXX 50 im Fokus
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31.08.2026 15:58:30
STOXX-Handel STOXX 50 verliert nachmittags
Um 15:40 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,42 Prozent leichter bei 5 452,77 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,114 Prozent schwächer bei 5 469,80 Punkten, nach 5 476,04 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 451,27 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 474,13 Zählern.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 454,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 190,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 554,67 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,00 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Intesa Sanpaolo (+ 0,69 Prozent auf 6,83 EUR), UniCredit (+ 0,59 Prozent auf 85,07 EUR), Nestlé (-0,06 Prozent auf 78,57 CHF), Enel (-0,11 Prozent auf 9,45 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,12 Prozent auf 517,40 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-4,37 Prozent auf 143,16 EUR), Rheinmetall (-2,36 Prozent auf 1 127,40 EUR), Airbus SE (-1,67 Prozent auf 199,76 EUR), Roche (-1,51 Prozent auf 353,30 CHF) und SAP SE (-0,98 Prozent auf 189,44 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 185 540 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 575,969 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick
Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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