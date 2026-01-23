Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Index-Performance
|
23.01.2026 17:58:58
STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Handelsende
Letztendlich ging der STOXX 50 den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 5 053,44 Punkten aus dem Freitagshandel. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,017 Prozent auf 5 056,32 Punkte an der Kurstafel, nach 5 055,48 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 040,83 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 066,71 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 0,824 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 894,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 786,47 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 521,04 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,94 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 146,25 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 4,26 Prozent auf 197,92 EUR), Rheinmetall (+ 2,21 Prozent auf 1 830,00 EUR), BP (+ 1,57 Prozent auf 4,44 GBP), Rio Tinto (+ 1,39 Prozent auf 65,76 GBP) und Novo Nordisk (+ 1,17 Prozent auf 401,35 DKK). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil UBS (-2,03 Prozent auf 37,16 CHF), Zurich Insurance (-1,66 Prozent auf 545,60 CHF), Allianz (-1,65 Prozent auf 363,90 EUR), Richemont (-1,43 Prozent auf 154,55 CHF) und Siemens (-1,40 Prozent auf 254,40 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 26 402 373 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 447,602 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,66 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
