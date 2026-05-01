WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

STOXX-Handel im Blick 01.05.2026 09:27:40

STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Start

STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Start

So bewegt sich der STOXX 50 morgens.

Am Freitag fällt der STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX um 0,05 Prozent auf 5 070,06 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 5 072,60 Punkte an der Kurstafel, nach 5 072,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 072,60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 069,34 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,317 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 01.04.2026, einen Stand von 4 977,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 084,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 397,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,28 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Unilever (+ 1,86 Prozent auf 43,77 GBP), RELX (+ 0,52 Prozent auf 26,96 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,31 Prozent auf 95,80 GBP), Rio Tinto (+ 0,30 Prozent auf 73,70 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,29 Prozent auf 33,36 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil AstraZeneca (-1,89 Prozent auf 136,84 GBP), BAT (-0,72 Prozent auf 42,92 GBP), National Grid (-0,49 Prozent auf 13,06 GBP), GSK (-0,48 Prozent auf 19,19 GBP) und HSBC (-0,33 Prozent auf 13,45 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 619 011 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 459,649 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

29.04.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
29.04.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
29.04.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
28.04.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
28.04.26 Air Liquide Buy UBS AG
