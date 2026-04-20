STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich leichter

Der STOXX 50 bewegt sich heute im Minus.

Um 12:09 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,12 Prozent schwächer bei 5 119,14 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,933 Prozent auf 5 128,64 Punkte an der Kurstafel, nach 5 176,96 Punkten am Vortag.

Bei 5 131,58 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 111,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 20.03.2026, wurde der STOXX 50 mit 4 778,22 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 027,87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 4 233,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,27 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 2,71 Prozent auf 5,56 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,35 Prozent auf 32,71 GBP), BAT (+ 1,69 Prozent auf 42,12 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,57 Prozent auf 568,00 EUR) und Enel (+ 0,46 Prozent auf 9,74 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen UniCredit (-4,78 Prozent auf 68,54 EUR), SAP SE (-3,48 Prozent auf 150,80 EUR), Nestlé (-3,04 Prozent auf 76,62 CHF), Rolls-Royce (-2,68 Prozent auf 12,75 GBP) und Siemens Energy (-2,30 Prozent auf 168,10 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5 279 097 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 479,460 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,86 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at