BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|STOXX 50-Kursentwicklung
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20.04.2026 12:26:57
STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich leichter
Um 12:09 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,12 Prozent schwächer bei 5 119,14 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,933 Prozent auf 5 128,64 Punkte an der Kurstafel, nach 5 176,96 Punkten am Vortag.
Bei 5 131,58 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 111,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 20.03.2026, wurde der STOXX 50 mit 4 778,22 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 027,87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 4 233,13 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,27 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 2,71 Prozent auf 5,56 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,35 Prozent auf 32,71 GBP), BAT (+ 1,69 Prozent auf 42,12 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,57 Prozent auf 568,00 EUR) und Enel (+ 0,46 Prozent auf 9,74 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen UniCredit (-4,78 Prozent auf 68,54 EUR), SAP SE (-3,48 Prozent auf 150,80 EUR), Nestlé (-3,04 Prozent auf 76,62 CHF), Rolls-Royce (-2,68 Prozent auf 12,75 GBP) und Siemens Energy (-2,30 Prozent auf 168,10 EUR).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5 279 097 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 479,460 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,86 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 229,20
|-0,66%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,27
|0,56%
|BNP Paribas S.A.
|92,73
|-1,48%
|BP plc (British Petrol)
|6,43
|2,15%
|Enel S.p.A.
|9,71
|0,38%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,81
|-0,82%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|568,00
|0,71%
|Nestlé SA (Nestle)
|83,20
|-3,23%
|Rolls-Royce Plc
|14,66
|-3,04%
|SAP SE
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|-2,09%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|37,61
|0,63%
|Siemens Energy AG
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|-1,58%
|UniCredit S.p.A.
|68,82
|-4,38%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
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