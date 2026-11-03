Stoxx Europe 50
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|Marktbericht
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03.11.2026 17:58:49
STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer
Der STOXX 50 sank im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,63 Prozent auf 5 367,25 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,199 Prozent auf 5 390,57 Punkte an der Kurstafel, nach 5 401,33 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 357,35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 410,54 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 5 298,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 467,90 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 765,55 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,27 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten verzeichnet.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,63 Prozent auf 72,50 CHF), UniCredit (+ 1,43 Prozent auf 75,30 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,92 Prozent auf 6,03 EUR), Rheinmetall (+ 0,48 Prozent auf 1 004,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,39 Prozent auf 570,20 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil HSBC (-1,98 Prozent auf 12,58 GBP), Rio Tinto (-1,90 Prozent auf 60,78 GBP), SAP SE (-1,83 Prozent auf 206,65 EUR), BP (-1,78 Prozent auf 5,89 GBP) und Roche (-1,56 Prozent auf 391,00 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 26 970 778 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 544,519 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|75,42
|-1,98%
|ASML NV
|1 306,20
|-1,80%
|BP plc (British Petrol)
|6,80
|0,41%
|HSBC Holdings plc
|15,86
|0,21%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,34
|0,70%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|587,60
|0,79%
|Rheinmetall AG
|934,10
|-1,78%
|Rio Tinto plc
|76,60
|1,55%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|434,04
|0,00%
|SAP SE
|215,65
|0,77%
|Siemens AG
|276,85
|-0,04%
|UniCredit S.p.A.
|78,62
|0,05%
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|5 455,20
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