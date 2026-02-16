BAT Aktie

Index-Bewegung 16.02.2026 09:29:57

STOXX-Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester

STOXX-Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester

Der STOXX 50 knüpft am ersten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Der STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 09:13 Uhr um 0,21 Prozent auf 5 157,40 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,171 Prozent auf 5 155,44 Punkte an der Kurstafel, nach 5 146,66 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 164,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 155,44 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 127,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Wert von 4 806,29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, den Stand von 4 701,17 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,04 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 211,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Zurich Insurance (+ 1,99 Prozent auf 563,00 CHF), HSBC (+ 1,47 Prozent auf 12,57 GBP), UBS (+ 1,46 Prozent auf 32,57 CHF), Allianz (+ 1,36 Prozent auf 371,90 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,08 Prozent auf 76,52 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-2,17 Prozent auf 70,31 GBP), Enel (-1,99 Prozent auf 9,15 EUR), BAT (-1,24 Prozent auf 43,00 GBP), Unilever (-0,96 Prozent auf 53,80 GBP) und AstraZeneca (-0,93 Prozent auf 149,78 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 866 760 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 461,400 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 7,64 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,64 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Allianz 370,10 0,73% Allianz
ASML NV 1 195,20 0,95% ASML NV
AstraZeneca PLC 173,25 -0,23% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 49,60 -1,20% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 90,87 1,37% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,37 1,80% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 9,19 -1,42% Enel S.p.A.
HSBC Holdings plc 14,46 0,98% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,67 -0,05% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 89,00 1,71% London Stock Exchange (LSE)
Novartis AG 137,50 -0,22% Novartis AG
Rio Tinto plc 81,36 -1,54% Rio Tinto plc
UBS 35,55 0,59% UBS
Unilever PLC 62,62 -0,08% Unilever PLC
Zurich Insurance AG (Zürich) 611,00 0,86% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 154,51 0,15%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

