BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Index-Bewegung
|
16.02.2026 09:29:57
STOXX-Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester
Der STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 09:13 Uhr um 0,21 Prozent auf 5 157,40 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,171 Prozent auf 5 155,44 Punkte an der Kurstafel, nach 5 146,66 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 164,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 155,44 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 127,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Wert von 4 806,29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, den Stand von 4 701,17 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,04 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 211,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Zurich Insurance (+ 1,99 Prozent auf 563,00 CHF), HSBC (+ 1,47 Prozent auf 12,57 GBP), UBS (+ 1,46 Prozent auf 32,57 CHF), Allianz (+ 1,36 Prozent auf 371,90 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,08 Prozent auf 76,52 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-2,17 Prozent auf 70,31 GBP), Enel (-1,99 Prozent auf 9,15 EUR), BAT (-1,24 Prozent auf 43,00 GBP), Unilever (-0,96 Prozent auf 53,80 GBP) und AstraZeneca (-0,93 Prozent auf 149,78 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 866 760 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 461,400 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel
Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 7,64 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,64 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
15:59
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 klettert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa: STOXX 50 steigt mittags (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
12.02.26
|BAT-Aktie niedriger: In 2026 dürfte Wachstum vergleichsweise gering ausfallen (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12.02.26
|ROUNDUP: British American Tobacco erwartet 2026 eher geringes Wachstum (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gute Stimmung in London: Am Mittag Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|11:01
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|11.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|11:01
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|11.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|11.02.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10.02.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:01
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|370,10
|0,73%
|ASML NV
|1 195,20
|0,95%
|AstraZeneca PLC
|173,25
|-0,23%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,60
|-1,20%
|BNP Paribas S.A.
|90,87
|1,37%
|BP plc (British Petrol)
|5,37
|1,80%
|Enel S.p.A.
|9,19
|-1,42%
|HSBC Holdings plc
|14,46
|0,98%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,67
|-0,05%
|London Stock Exchange (LSE)
|89,00
|1,71%
|Novartis AG
|137,50
|-0,22%
|Rio Tinto plc
|81,36
|-1,54%
|UBS
|35,55
|0,59%
|Unilever PLC
|62,62
|-0,08%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|611,00
|0,86%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 154,51
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.