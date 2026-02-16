STOXX-Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester

Der STOXX 50 knüpft am ersten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Der STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 09:13 Uhr um 0,21 Prozent auf 5 157,40 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,171 Prozent auf 5 155,44 Punkte an der Kurstafel, nach 5 146,66 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 164,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 155,44 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 127,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Wert von 4 806,29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, den Stand von 4 701,17 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,04 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 211,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Zurich Insurance (+ 1,99 Prozent auf 563,00 CHF), HSBC (+ 1,47 Prozent auf 12,57 GBP), UBS (+ 1,46 Prozent auf 32,57 CHF), Allianz (+ 1,36 Prozent auf 371,90 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,08 Prozent auf 76,52 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-2,17 Prozent auf 70,31 GBP), Enel (-1,99 Prozent auf 9,15 EUR), BAT (-1,24 Prozent auf 43,00 GBP), Unilever (-0,96 Prozent auf 53,80 GBP) und AstraZeneca (-0,93 Prozent auf 149,78 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 866 760 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 461,400 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 7,64 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,64 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at