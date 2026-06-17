Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|Kursverlauf
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17.06.2026 17:58:54
STOXX-Handel: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels fester
Letztendlich stieg der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,62 Prozent auf 5 353,47 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,003 Prozent tiefer bei 5 320,52 Punkten, nach 5 320,67 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 319,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 354,86 Punkten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,717 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, stand der STOXX 50 bei 5 047,28 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 17.03.2026, den Stand von 5 024,06 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 17.06.2025, einen Stand von 4 490,76 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,99 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 354,86 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 161,74 EUR), UniCredit (+ 2,25 Prozent auf 79,48 EUR), Rheinmetall (+ 2,15 Prozent auf 1 170,20 EUR), HSBC (+ 1,94 Prozent auf 14,37 GBP) und Novo Nordisk (+ 1,87 Prozent auf 285,55 DKK). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen BAT (-2,55 Prozent auf 44,71 GBP), Deutsche Telekom (-2,50 Prozent auf 26,96 EUR), BP (-1,68 Prozent auf 5,05 GBP), SAP SE (-1,20 Prozent auf 141,18 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1,19 Prozent auf 89,66 GBP).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 33 768 747 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 625,225 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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