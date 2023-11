STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel letztendlich um 1,48 Prozent stärker bei 3 898,38 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,298 Prozent auf 3 852,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 841,37 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 852,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3 910,99 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 2,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.10.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 886,47 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 962,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.11.2022, stand der STOXX 50 noch bei 3 560,46 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 5,77 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 658,90 Zählern.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 3,01 Prozent auf 21,38 EUR), BASF (+ 2,92 Prozent auf 43,52 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,77 Prozent auf 37,78 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,77 Prozent auf 57,52 EUR) und Richemont (+ 2,62 Prozent auf 109,60 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen GSK (-1,90 Prozent auf 13,96 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,78 Prozent auf 382,90 EUR), Novartis (-0,65 Prozent auf 84,66 CHF), Allianz (-0,29 Prozent auf 223,60 EUR) und Reckitt Benckiser (+ 0,00 Prozent auf 55,42 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 28 738 047 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 405,630 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 4,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BAT-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,73 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at