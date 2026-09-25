Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|STOXX 50 im Blick
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25.09.2026 09:28:38
STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Kursplus
Am Freitag legt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,66 Prozent auf 5 376,67 Punkte zu. In den Handel ging der STOXX 50 0,003 Prozent leichter bei 5 341,43 Punkten, nach 5 341,58 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 377,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 341,43 Punkten.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,24 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 496,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 374,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 569,38 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,46 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,19 Prozent auf 82,26 CHF), Siemens Energy (+ 2,13 Prozent auf 145,12 EUR), UBS (+ 2,03 Prozent auf 40,22 CHF), Siemens (+ 1,89 Prozent auf 280,00 EUR) und Barclays (+ 1,57 Prozent auf 4,64 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BP (-2,34 Prozent auf 5,58 GBP), Airbus SE (-1,42 Prozent auf 191,62 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,80 Prozent auf 36,12 GBP), Unilever (-0,79 Prozent auf 46,72 GBP) und BAT (-0,57 Prozent auf 42,19 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 561 870 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 584,217 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,45 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|BAT Buy
|UBS AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
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|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|BAT Buy
|UBS AG
|10.08.26
|BAT Underperform
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|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,04
|-0,72%
|Airbus SE
|193,24
|-0,99%
|ASML NV
|1 525,60
|0,70%
|Barclays plc
|5,44
|1,70%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,62
|-1,16%
|BP plc (British Petrol)
|6,50
|-0,34%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,83
|1,04%
|Novartis AG
|127,24
|0,73%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|41,92
|-0,20%
|Siemens AG
|280,10
|1,58%
|Siemens Energy AG
|143,56
|0,03%
|UBS
|43,47
|2,14%
|Unilever PLC
|54,83
|0,42%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 353,40
|0,22%
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