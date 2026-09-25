Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50 im Blick 25.09.2026 09:28:38

STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Kursplus

STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Kursplus

Der STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Freitag legt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,66 Prozent auf 5 376,67 Punkte zu. In den Handel ging der STOXX 50 0,003 Prozent leichter bei 5 341,43 Punkten, nach 5 341,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 377,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 341,43 Punkten.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,24 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 496,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 374,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 569,38 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,46 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,19 Prozent auf 82,26 CHF), Siemens Energy (+ 2,13 Prozent auf 145,12 EUR), UBS (+ 2,03 Prozent auf 40,22 CHF), Siemens (+ 1,89 Prozent auf 280,00 EUR) und Barclays (+ 1,57 Prozent auf 4,64 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BP (-2,34 Prozent auf 5,58 GBP), Airbus SE (-1,42 Prozent auf 191,62 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,80 Prozent auf 36,12 GBP), Unilever (-0,79 Prozent auf 46,72 GBP) und BAT (-0,57 Prozent auf 42,19 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 561 870 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 584,217 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,45 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

mehr Nachrichten

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

mehr Analysen
18.09.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
18.09.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
02.09.26 BAT Buy UBS AG
10.08.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,04 -0,72% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 193,24 -0,99% Airbus SE
ASML NV 1 525,60 0,70% ASML NV
Barclays plc 5,44 1,70% Barclays plc
BAT PLC (British American Tobacco) 48,62 -1,16% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,50 -0,34% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,83 1,04% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 127,24 0,73% Novartis AG
Shell (ex Royal Dutch Shell) 41,92 -0,20% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 280,10 1,58% Siemens AG
Siemens Energy AG 143,56 0,03% Siemens Energy AG
UBS 43,47 2,14% UBS
Unilever PLC 54,83 0,42% Unilever PLC

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 353,40 0,22%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:37 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen