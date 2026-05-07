Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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07.05.2026 09:29:01
STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind
Um 09:11 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,14 Prozent auf 5 180,59 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,050 Prozent auf 5 175,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5 173,34 Punkten am Vortag.
Bei 5 171,56 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 183,59 Punkten den höchsten Stand markierte.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 2,13 Prozent. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 07.04.2026, bei 4 906,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 130,92 Punkten auf. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 07.05.2025, mit 4 435,87 Punkten bewertet.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,51 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 1,86 Prozent auf 158,65 CHF), UniCredit (+ 1,30 Prozent auf 71,85 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,00 Prozent auf 83,22 CHF), Siemens (+ 0,97 Prozent auf 270,90 EUR) und Rio Tinto (+ 0,93 Prozent auf 77,92 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil RELX (-5,18 Prozent auf 24,89 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,37 Prozent auf 31,36 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,10 Prozent auf 512,60 EUR), BP (-2,00 Prozent auf 5,40 GBP) und Rheinmetall (-1,57 Prozent auf 1 419,00 EUR).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 802 532 Aktien gehandelt. Mit 473,679 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
STOXX 50-Fundamentaldaten
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 7,23 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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