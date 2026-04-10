UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Marktbericht
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10.04.2026 09:30:35
STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone
Am Freitag erhöht sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,20 Prozent auf 5 106,23 Punkte. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,023 Prozent schwächer bei 5 094,68 Punkten, nach 5 095,83 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 094,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 109,01 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 2,61 Prozent. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 10.03.2026, bei 5 061,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 085,28 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 10.04.2025, bei 4 107,13 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,01 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Richemont (+ 1,89 Prozent auf 153,85 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,18 Prozent auf 90,94 GBP), RELX (+ 1,13 Prozent auf 25,05 GBP), UBS (+ 0,71 Prozent auf 32,64 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,71 Prozent auf 71,30 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Zurich Insurance (-3,68 Prozent auf 549,20 CHF), BP (-1,21 Prozent auf 5,74 GBP), UniCredit (-0,56 Prozent auf 67,15 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,54 Prozent auf 34,30 GBP) und Intesa Sanpaolo (-0,53 Prozent auf 5,62 EUR).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 238 393 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 467,358 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,66 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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