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Marktbericht 10.04.2026 09:30:35

STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone

STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone

Am fünften Tag der Woche geht es für den STOXX 50 erneut nach oben.

Am Freitag erhöht sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,20 Prozent auf 5 106,23 Punkte. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,023 Prozent schwächer bei 5 094,68 Punkten, nach 5 095,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 094,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 109,01 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 2,61 Prozent. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 10.03.2026, bei 5 061,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 085,28 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 10.04.2025, bei 4 107,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,01 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Richemont (+ 1,89 Prozent auf 153,85 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,18 Prozent auf 90,94 GBP), RELX (+ 1,13 Prozent auf 25,05 GBP), UBS (+ 0,71 Prozent auf 32,64 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,71 Prozent auf 71,30 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Zurich Insurance (-3,68 Prozent auf 549,20 CHF), BP (-1,21 Prozent auf 5,74 GBP), UniCredit (-0,56 Prozent auf 67,15 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,54 Prozent auf 34,30 GBP) und Intesa Sanpaolo (-0,53 Prozent auf 5,62 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 238 393 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 467,358 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,66 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 76,98 0,37% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 257,60 1,88% ASML NV
BNP Paribas S.A. 89,81 -0,20% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,57 1,01% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 15,30 -0,34% HSBC Holdings plc
ING Group 24,47 0,16% ING Group
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,65 0,23% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 103,60 -0,53% London Stock Exchange (LSE)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 28,42 -0,35% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Richemont 166,60 1,49% Richemont
Shell (ex Royal Dutch Shell) 39,23 0,84% Shell (ex Royal Dutch Shell)
UBS 35,36 -0,42% UBS
UniCredit S.p.A. 68,83 1,99% UniCredit S.p.A.
Zurich Insurance AG (Zürich) 589,80 -3,82% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 108,16 0,24%

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