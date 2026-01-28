STOXX-Handel STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone

Siemens Aktie

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

STOXX 50 im Blick 28.01.2026 09:30:02

Der STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am Mittwochmorgen nicht halten.

Am Mittwoch sinkt der STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX um 0,06 Prozent auf 5 103,35 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,221 Prozent leichter bei 5 094,98 Punkten, nach 5 106,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 111,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 083,88 Punkten.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0,835 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 892,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 787,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 531,06 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 2,95 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 146,25 Punkten. 4 913,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 0,79 Prozent auf 255,40 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,78 Prozent auf 61,94 CHF), Allianz (+ 0,47 Prozent auf 367,00 EUR), Enel (+ 0,42 Prozent auf 9,28 EUR) und Zurich Insurance (+ 0,41 Prozent auf 544,60 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Roche (-2,54 Prozent auf 341,10 CHF), Richemont (-1,77 Prozent auf 150,15 CHF), GSK (-1,66 Prozent auf 18,32 GBP), Novartis (-1,30 Prozent auf 115,00 CHF) und Airbus SE (-1,01 Prozent auf 197,34 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 189 389 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 456,594 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,87 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

