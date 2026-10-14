Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Index-Bewegung
|
14.10.2026 09:29:35
STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus
Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,31 Prozent fester bei 5 332,14 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 5 316,43 Punkte an der Kurstafel, nach 5 315,67 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 316,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 336,64 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,364 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 5 319,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 377,65 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 703,93 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,56 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 1,78 Prozent auf 173,95 CHF), Rolls-Royce (+ 1,17 Prozent auf 13,61 GBP), Rheinmetall (+ 1,11 Prozent auf 964,00 EUR), Siemens (+ 0,87 Prozent auf 276,90 EUR) und Airbus SE (+ 0,59 Prozent auf 187,52 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Rio Tinto (-0,91 Prozent auf 69,33 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,69 Prozent auf 82,92 GBP), GSK (-0,57 Prozent auf 17,43 GBP), UBS (-0,42 Prozent auf 39,92 CHF) und HSBC (-0,39 Prozent auf 14,25 GBP).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 779 659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 607,342 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,55 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,15 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|189,62
|1,39%
|ASML NV
|1 526,60
|-0,09%
|BP plc (British Petrol)
|7,27
|1,01%
|GSK PLC Registered Shs
|21,45
|3,57%
|HSBC Holdings plc
|16,84
|-0,02%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,15
|-1,24%
|London Stock Exchange (LSE)
|99,12
|-0,28%
|Novartis AG
|131,64
|3,36%
|Rheinmetall AG
|980,20
|2,82%
|Richemont
|185,65
|1,06%
|Rio Tinto plc
|82,09
|-1,38%
|Rolls-Royce Plc
|16,02
|0,02%
|Siemens AG
|274,35
|-0,13%
|UBS
|42,13
|-1,61%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 353,62
|0,71%
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