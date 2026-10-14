Rolls-Royce Aktie

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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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Index-Bewegung 14.10.2026 09:29:35

STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus

STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus

Das macht der STOXX 50 am Morgen.

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,31 Prozent fester bei 5 332,14 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 5 316,43 Punkte an der Kurstafel, nach 5 315,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 316,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 336,64 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,364 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 5 319,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 377,65 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 703,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,56 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 1,78 Prozent auf 173,95 CHF), Rolls-Royce (+ 1,17 Prozent auf 13,61 GBP), Rheinmetall (+ 1,11 Prozent auf 964,00 EUR), Siemens (+ 0,87 Prozent auf 276,90 EUR) und Airbus SE (+ 0,59 Prozent auf 187,52 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Rio Tinto (-0,91 Prozent auf 69,33 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,69 Prozent auf 82,92 GBP), GSK (-0,57 Prozent auf 17,43 GBP), UBS (-0,42 Prozent auf 39,92 CHF) und HSBC (-0,39 Prozent auf 14,25 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 779 659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 607,342 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,55 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,15 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 189,62 1,39% Airbus SE
ASML NV 1 526,60 -0,09% ASML NV
BP plc (British Petrol) 7,27 1,01% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 21,45 3,57% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 16,84 -0,02% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,15 -1,24% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 99,12 -0,28% London Stock Exchange (LSE)
Novartis AG 131,64 3,36% Novartis AG
Rheinmetall AG 980,20 2,82% Rheinmetall AG
Richemont 185,65 1,06% Richemont
Rio Tinto plc 82,09 -1,38% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 16,02 0,02% Rolls-Royce Plc
Siemens AG 274,35 -0,13% Siemens AG
UBS 42,13 -1,61% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 353,62 0,71%

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