STOXX 50 im Blick 29.01.2026 09:29:02

STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen

Der STOXX 50 knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Donnerstag klettert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,43 Prozent auf 5 067,16 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,330 Prozent höher bei 5 062,06 Punkten, nach 5 045,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 050,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 070,60 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,120 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, wies der STOXX 50 4 893,32 Punkte auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.10.2025, den Wert von 4 787,29 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, bei 4 559,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,22 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 146,25 Punkte. Bei 4 913,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 7,06 Prozent auf 65,52 CHF), Diageo (+ 3,27 Prozent auf 16,76 GBP), Siemens (+ 2,83 Prozent auf 258,00 EUR), Rio Tinto (+ 2,80 Prozent auf 69,40 GBP) und BP (+ 1,41 Prozent auf 4,62 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil SAP SE (-11,07 Prozent auf 174,42 EUR), RELX (-1,37 Prozent auf 26,55 GBP), Roche (-1,03 Prozent auf 334,80 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-0,96 Prozent auf 82,16 GBP) und National Grid (-0,76 Prozent auf 12,21 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 471 716 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 471,943 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,83 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

20.01.26 ABB Neutral UBS AG
15.01.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 72,30 8,62% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 244,60 4,17% ASML NV
BNP Paribas S.A. 90,39 0,07% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,34 1,93% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 19,45 4,01% Diageo plc
HSBC Holdings plc 14,68 0,96% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,92 0,48% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 95,50 -1,04% London Stock Exchange (LSE)
National Grid plc 14,20 -0,70% National Grid plc
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,88 -0,90% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rio Tinto plc 80,02 2,47% Rio Tinto plc
Roche AG (Genussschein) 335,50 -0,83% Roche AG (Genussschein)
SAP SE 178,58 -9,61% SAP SE
Siemens AG 259,25 3,16% Siemens AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 067,16 0,43%

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX startet etwas fester-- DAX startet im Minus -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt macht am Donnerstag Gewinne. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notieren die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

