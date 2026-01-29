ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX 50 im Blick
|
29.01.2026 09:29:02
STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen
Am Donnerstag klettert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,43 Prozent auf 5 067,16 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,330 Prozent höher bei 5 062,06 Punkten, nach 5 045,41 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 050,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 070,60 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,120 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, wies der STOXX 50 4 893,32 Punkte auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.10.2025, den Wert von 4 787,29 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, bei 4 559,58 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,22 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 146,25 Punkte. Bei 4 913,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 7,06 Prozent auf 65,52 CHF), Diageo (+ 3,27 Prozent auf 16,76 GBP), Siemens (+ 2,83 Prozent auf 258,00 EUR), Rio Tinto (+ 2,80 Prozent auf 69,40 GBP) und BP (+ 1,41 Prozent auf 4,62 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil SAP SE (-11,07 Prozent auf 174,42 EUR), RELX (-1,37 Prozent auf 26,55 GBP), Roche (-1,03 Prozent auf 334,80 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-0,96 Prozent auf 82,16 GBP) und National Grid (-0,76 Prozent auf 12,21 GBP).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 471 716 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 471,943 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,83 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|20.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|72,30
|8,62%
|ASML NV
|1 244,60
|4,17%
|BNP Paribas S.A.
|90,39
|0,07%
|BP plc (British Petrol)
|5,34
|1,93%
|Diageo plc
|19,45
|4,01%
|HSBC Holdings plc
|14,68
|0,96%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,92
|0,48%
|London Stock Exchange (LSE)
|95,50
|-1,04%
|National Grid plc
|14,20
|-0,70%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30,88
|-0,90%
|Rio Tinto plc
|80,02
|2,47%
|Roche AG (Genussschein)
|335,50
|-0,83%
|SAP SE
|178,58
|-9,61%
|Siemens AG
|259,25
|3,16%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 067,16
|0,43%