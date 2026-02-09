STOXX-Handel: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im Euro STOXX 50

Zum Handelsschluss notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,97 Prozent fester bei 6 056,48 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,070 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,237 Prozent höher bei 6 012,62 Punkten, nach 5 998,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 6 057,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 994,52 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 997,47 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 5 566,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Stand von 5 325,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,52 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 073,34 Punkten. Bei 5 780,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 7,00 Prozent auf 78,87 EUR), Siemens Energy (+ 3,88 Prozent auf 157,90 EUR), Rheinmetall (+ 2,77 Prozent auf 1 649,00 EUR), Siemens (+ 2,18 Prozent auf 255,95 EUR) und SAP SE (+ 2,16 Prozent auf 174,92 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Börse (-1,40 Prozent auf 211,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,80 Prozent auf 58,31 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,38 Prozent auf 530,00 EUR), Enel (-0,28 Prozent auf 9,47 EUR) und Eni (-0,24 Prozent auf 17,82 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 728 213 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 462,718 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

