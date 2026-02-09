Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Euro STOXX 50-Kursentwicklung
|
09.02.2026 17:58:48
STOXX-Handel: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im Euro STOXX 50
Zum Handelsschluss notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,97 Prozent fester bei 6 056,48 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,070 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,237 Prozent höher bei 6 012,62 Punkten, nach 5 998,40 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 6 057,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 994,52 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Vor einem Monat, am 09.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 997,47 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 5 566,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Stand von 5 325,40 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,52 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 073,34 Punkten. Bei 5 780,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 7,00 Prozent auf 78,87 EUR), Siemens Energy (+ 3,88 Prozent auf 157,90 EUR), Rheinmetall (+ 2,77 Prozent auf 1 649,00 EUR), Siemens (+ 2,18 Prozent auf 255,95 EUR) und SAP SE (+ 2,16 Prozent auf 174,92 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Börse (-1,40 Prozent auf 211,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,80 Prozent auf 58,31 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,38 Prozent auf 530,00 EUR), Enel (-0,28 Prozent auf 9,47 EUR) und Eni (-0,24 Prozent auf 17,82 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 728 213 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 462,718 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu Eni S.p.A.
|28.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 204,20
|0,97%
|Deutsche Bank AG
|31,81
|1,19%
|Deutsche Börse AG
|211,60
|-1,63%
|Enel S.p.A.
|9,46
|-0,67%
|Eni S.p.A.
|17,86
|0,15%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,05
|1,31%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,30
|-0,61%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|530,40
|-0,38%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,82
|0,03%
|Rheinmetall AG
|1 647,00
|2,68%
|SAP SE
|175,02
|1,96%
|Siemens AG
|255,65
|1,53%
|Siemens Energy AG
|157,75
|3,92%
|UniCredit S.p.A.
|78,75
|6,02%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|100,65
|-0,25%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 059,01
|1,01%
Börse aktuell - Live Ticker
Börse aktuell - Live TickerATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.