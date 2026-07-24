STOXX-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im STOXX 50

Der STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch am fünften Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,19 Prozent fester bei 5 387,68 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,109 Prozent schwächer bei 5 371,46 Punkten, nach 5 377,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 387,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 363,95 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,128 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 24.06.2026, einen Wert von 5 334,13 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 056,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 528,68 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,68 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 5,11 Prozent auf 134,88 EUR), RELX (+ 3,35 Prozent auf 25,33 GBP), Nestlé (+ 1,58) Prozent auf 80,54 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,47 Prozent auf 86,94 GBP) und Siemens Energy (+ 1,22 Prozent auf 152,30 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rio Tinto (-1,14 Prozent auf 67,78 GBP), BP (-1,13 Prozent auf 5,50 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,05 Prozent auf 33,09 GBP), Deutsche Telekom (-0,96 Prozent auf 25,88 EUR) und UniCredit (-0,49 Prozent auf 79,25 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 149 326 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 612,660 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at